Делегация Мордовии прибыла с официальным визитом в Республику Беларусь

С 6 по 9 июня делегация Мордовии во главе с Председателем регионального Правительства Владимиром Сидоровым находится с официальным визитом в Республике Беларусь. В состав нашей делегации вошли представители региональных министерств и ведомств, руководители сельскохозяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятий, учреждений культуры и образования.

7 июня в рамках визита прошла встреча официальной делегации нашей республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между Мордовией и союзным государством.

Беларусь – один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Мордовии. Торгово-экономические отношения с республикой поддерживают более 60 предприятий региона. В структуре экспорта преобладают электрические машины и оборудование, железнодорожные вагоны, кабельная продукция, оптические инструменты и аппараты, цемент, пластмассы, фармацевтическая продукция, также Мордовия поставляет продукцию агропромышленного комплекса. Владимир Сидоров отметил, что предприятия региона готовы к увеличению перечня и объемов поставляемых товаров. В свою очередь, и в Мордовии очень востребована белорусская продукция.

В связи с изменениями во внешнеполитической обстановке сейчас происходит пересмотр промышленных, сельскохозяйственных и образовательных возможностей нашей республики.

«В Мордовии создан Центр развития кооперации и импортозамещения, это отдельная структура, которая сформировала детальный перечень позиций по потенциальному импортозамещению и усилению импорта, в том числе белорусской продукции в Республику Мордовия. Мы очень рассчитываем на содействие Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в вопросах расширения наших кооперационных связей с Белоруссией на взаимовыгодных условиях», – сказал премьер-министр кабинета министров Мордовии.