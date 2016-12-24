Афиша праздничных мероприятий на День города

12 июня. День России. День рождения города Саранска



Советская площадь

Главная сцена

10.00 «Флаг моей России». Акция

10.15-11.30 «Славу тебе поем, Россия!». Концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск

Конкурс рисунка на асфальте «Краски счастливого детства»

«Играй, город!»

Игровое действо с участием ростовых кукол, аниматоров, сказочных персонажей

11.30-12.00 Церемония награждения победителей Республиканского конкурса творческих работ «Святыни земли мордовской» и регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя» (Саранская и Мордовская Епархия, Мордовская митрополия)

12.00-13.00 «Этот мир цветной и яркий». Концерт Лауреатов городских фестивалей и конкурсов: «Добрая песенка года», «Театральные подмостки», «Ёндолня», «Серебрянные струны», «Ретро-шлягер»

12.30-13.00 Театрализованный парад-шествие Городского фестиваля мордовской национальной культуры «Шумбрат»

МАРШРУТ: Площадь Тысячелетия –ул. Большевистская – площадь Победы – Советская площадь (Главная сцена)

13.00-14.30 «Россия многонациональная!». Концерт национально-культурных автономий и объединений

14.30 – 15.00 «Городские лавочки». Программа МГУ им. Н.П. Огарева (Дипломант Всероссийского фестиваля «Студенческая весна - 2022»)

15.00 – 16.00 «Любимому городу!». Музыкальный шоу-проект

16.00 – 16.50 Праздничный концерт Народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск

16.50 – 17.50 Концерт оркестра молодежного театра г. Казань

17.50 – 18.00 «Модный город». Шоу-показ моделей в этническом стиле с участием Этно-арт-театра «VARMA»

18.00 – 18.30 «Городской бал». Музыкальный DANCE проект

18.30 – 19.30 Концерт артистов Мордовской Государственной филармонии

19.30 – 20.30 Концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи»

20.30 – 22.00 «Молодежь! Саранск! Россия!». Кавер - фестиваль с участием:

- Кавер-группы «LONGPLAY»;

- Кавер-группы «Брэд Бит»;

- Кавер-группы «Апрель»

22.00 – 22.10 «Салют, Россия! Салют, Саранск!». Свето – пиротехническое представление

Советская площадь

10.00 «Добрые гости, просим Вас в гости!». Экскурсионные программы на «Веселом паровозике»

10.00-18.00 «Предотвращение. Спасение. Помощь». Демонстрация новых образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

11.00 Фестиваль ГТО среди обучающихся ССУЗов

Соревнования по рубке шашкой «КАЗАРЛА» с участием Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое»

10.00-15.00 «Через творчество – к согласию народов». Фестиваль национальных культур

- традиции, обряды

- выставка художественного творчества

Фонтанный спуск

с 10.00 «Любимый уголок России!»

Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации

«Саранск, наш город, здравствуй много лет!» - Литературный бульвар от ЦГБС для взрослых:

- «А Россия была и будет…» - выставка – прославление;

- «Саранск- изюминка России, частица Матери Земли» - выставка- просмотр;

- «С днём рождения, Саранск!» - поздравительная акция;

- «Я вырос здесь, мне город этот дорог» - city- квиз;

- «Любимый город - тебе я посвящаю» - поэтический микрофон;

- «Голубь мира» - мастер- класс;

- «Читающий Саранск» - фотозона

«Этот город самый лучший». Библиоплощадка от ЦГБС для детей:

- «Я люблю Саранск!» - библиоквилт;

- «Лисьи забавы» - мастер-класс;

- «Саранск – мой город, моё вдохновенье!» - библиоквиз;

- «Ты под небом России, мой Саранск дорогой!» - библиоэкспозиция

10.00-15.00 Акция посткроссинга от Управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовия АО «Почта России» (все желающие смогут бесплатно получить и отправить родным и друзьям открытки с видами достопримечательностей города Саранска и оттиском памятного штемпеля «День города»)

12.00-18.00 Акция «Поздравь любимый город»

Стадион «Мордовия Арена»

18.00 Праздничный концерт с участием групп:

- «Рондо», «Мираж», «Комиссар», «Сладкий сон» (г. Москва)

- Саша Немо (Республика Беларусь)

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

9.00-20.00 Акция «День открытых дверей»

Экскурсии по экспозициям. «Саранск – уездный, Саранск - столичный»

Фотовыставка «Государственные символы России и Мордовии»

Выставка «Город Саранск в годы Великой Отечественной войны»

Выставка «Герои Советского союза – уроженцы Саранска»

Выставка «Сам себе редактор»

Акция «Саранск XX века»

Фотосалон «Городская комната XX века»

Интерактивная площадка

Интерактивная площадка: Инфракрасные танковые бои на копийных радиоуправляемых моделях танков времен Великой Отечественной с участием танкового клуба «Мордовия»

Музей имени А.И. Полежаева

9.00-20.00 Акция «День открытых дверей». Экскурсии по экспозициям

«Саранск в стихах и песнях». Выставка

14.00 «Мы рады видеть гостей». Литературно-музыкальный вечер

Площадь Победы

10.00 – 14.00 Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту

Театральная площадь

(Государственный русский драматический театр Республики Мордовия),

Площадка главного корпуса МГУ им. Н.П. Огарева,

Площадь возле МОУ «Гимназия № 12»,

Площадь возле МОУ «Центр образования «Тавла» - СОШ № 17»,

15.00-18.00 «Саранск – город молодых, активных, творческих». Молодежный творческий проект

Парк культуры и отдыха

Летняя эстрада

10.30 - 11.30 «Старты надежд!». VII городская летняя Спартакиада среди инвалидов (награждение)

11.30 – 12.00 «Мы из детства!». Концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей г.о. Саранск

12.00 - 13.30 «Родному городу – наши таланты». Концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск

13.30 - 15.00 «Жизнь всегда прекрасна!». Фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями

15.00 - 17.00 «Играй, гармонь!». Городской праздник народного творчества

Фонтанная площадь

11.00 «Вместе весело шагать». Танцевальная зарядка от волонтеров парка

11.20 Игровая развлекательная программа от компании «Теле 2»

13.00 «Бегом за приключениями». Детская игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана парк»

14.00 «Файвстэп» встречает друзей». Открытый танцевальный мастер-класс

15.00 «На острове сказочных героев». Квест от Мордовского республиканского молодежного центра «Молодежь Мордовии»

16.20-17.00 «А у нас каникулы!». Танцевальный флешмоб от Мордовского республиканского молодежного центра «Молодежь Мордовии» и волонтеров парка

Танцевальная веранда

10.00-14.00 «Удивительная реальность». Цикл мастер-классов по робототехнике, лазерным технологиям, «3D-art» от ГБОДОРМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»

17.30 - 20.00 «Мы приглашаем Вас на вальс». Танцевальный ретро-вечер

Беседка у фонтанной площади

16.00 Интерактивная театрализованная программа от студии «Selfiumjun»

Площадка «Национальная»

12.00 - 14.00 «СмоРодники#СмотриРодное». Презентация национального проекта по сохранению и популяризации народной культуры

«Свадебный обряд». Интерактивная программа от ансамбля «Мокшаванят» с.Сузгарье

Пушкинский уголок

11.00-15.00 «Саранск – любимая столица!». Литературная библиоплощадка от ЦГБС для взрослых:

- «Саранск, наш город, здравствуй много лет» - выставка- поздравление;

- «У карты города» - city- квиз;

- «Любимый город - тебе я посвящаю» - поэтический микрофон;

- «Голубь мира» - мастер- класс

Площадка возле памятника В.И. Ленину

10.00 «Русские шашки и шахматы!». Первенство городского округа Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых. Сеанс одновременной игры

Парк Пролетарского района

Летняя эстрада

11.00 «Мой любимый город». Акция от ЦГБС для взрослых:

- «Признаться городу в любви» - книжная выставка;

- «Мой любимый Саранск» - декламация стихов;

- «Взгляд на любимый город» - city-квиз;

- «Пожелания городу» - арт-инсталляция

«Красивый город – счастливые дети!». Праздничный концерт:

13.00-14.00 Творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск

14.00-15.30 Творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск

15.30 Концерт творческих коллективов городского округа Саранск

Городской зоопарк

10.00 «Ребятам о зверятах». Акция для детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей

- познавательная экскурсия,

- показательное кормление зверей в контактном зоопарке,

- игровая программа и памятное фото с ростовыми куклами.

Парк Ленинского района

Спортивная площадка

10.00 Городские соревнования по стрит-баскету

МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА

Ленинский район

Площадь (пересечение ул. М. Расковой и ул. Попова)

10.00 «Флаг моей России». Акция

15.00-19.00 «Живи и цвети мой город Саранск!». Тематический праздник:

- «Честь и слава по труду» - чествование почетных жителей, многодетных семей, семей – юбиляров;

- «Самый лучший город на Земле!» - конкурс детского рисунка на асфальте;

- «Здравствуй Россия, здравствуй Саранск! » - музыкально-поэтическая программа с участием клуба авторской песни «Капель» и Народной литературной студии «Пегас»;

- «Радость и веселье в День рожденье» - развлекательно - игровая программа для детей;

- «Саранск – история, события, культура» - познавательно-музыкальная программа;

- «Я влюблен тебя Россия…» - тематический концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры городского округа Саранск;

- «Танцуй и зажигай!» - тематическая диско-программа

«Мой Саранск в вопросах и ответах»

Литературная библиоплощадка от ЦГБС для детей:

- «Горжусь тобой любимый город» - книжная выставка;

- «Все знать хочу о городе своем» - краеведческое лото;

- «По тихим улочкам пройдусь» - библиоэстафета

Пролетарский район

Площадь по ул. Коваленко

10.00 «Флаг моей России». Акция

15.00-19.00 «Этот город – самый лучший на земле!». Праздник:

- «Славен город делами, славен город людьми!» - чествование жителей района;

- «С летом наперегонки» - интерактивная площадка;

- «Город и Дети» - арт-творчество на свежем воздухе;

- «Этот город – самый лучший на земле!» - концерт творческих коллективов и солистов г.о.Саранск

Октябрьский район

Парк Победы

10.00 «Флаг моей России». Акция

15.00-19.00 «Городу Саранску с любовью!». Тематический праздник:

- «Город глазами ребенка» - аrt – салон;

- «Маленькие дети на большой планете» - детское музыкальное ассорти;

- «Приключения в городе детства» - шоу – программа;

- «Светлый и любимый город» - песенный марафон

«Посвящаю, мой город, тебе!»

Поэтический перекрёсток от ЦГБС для взрослых:

- «О тех, кто край родной прославил» - выставка- панорама;

- «Читай, Саранск!» - акция;

- «Знаете ли вы Саранск?» - интеллект- марафон знатоков

«Мой город – источник вдохновенья»

Творческая площадка от ЦГБС для детей:

- «Саранска славные страницы» - книжная экспозиция;

- «Свой город люби и знай!» - литературная экспресс-викторина

Дом культуры с. Зыково (актовый зал)

18.00-19.30 «Мы родились в России». Праздничная программа

Торжественный пролог «Россия – родина моя!» (поздравление представителя администрации г. о. Саранск в селе Зыково – Давыдовой Т.В. и директора МОУ «Зыковская средняя школа» - Агаповой Е.В);

«Пою тебе, мой Саранск» - музыкально-театрализованное представление

Площадь возле Дома культуры р.п. Луховка

19.00-21.00 «Тихая моя Родина». Праздничная программа:

- «Россия – Родина моя!» - музыкальный микс;

- «Любимый город» - конкурс рисунков на асфальте;

- «Я люблю тебя, Россия...» - интеллектуальный квиз;

- «Телом и духом сильны - лучшие дети страны!» - игротека для детей;

- Праздничный концерт Народного ансамбля «Русская песня» и солистов Дома культуры р.п. Луховка

Площадь возле Дома культуры с. Напольная Тавла

11.00-12.00 «Святая Троица». Обрядовый праздник