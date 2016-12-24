В Саранске планируют активизировать деятельность народных дружин

В столице Мордовии прошло заседание штаба по координации деятельности народных дружин на территории Саранска.

Как отмечалось, за четыре месяца 2022 года общественным объединением «Отряд правопорядка», народной дружиной «имени В.В. Вакеева» из числа студентов высших учебных заведений совместно с сотрудниками органов внутренних дел выявлено 477 административных правонарушений, проведено 94 совместных мероприятий по охране общественного порядка, проведено 4 тактико-специальных учений. При этом, патрулирование улиц города осуществляется еженедельно по вторникам, средам, четвергам и субботам с 16 до 19 часов.

На заседании штаба принято решение активизировать деятельность народных дружин «Дозор», «Рубеж», «Гражданская позиция», «Молодая гвардия», «Сокол» и «имени В.В. Вакеева» в охране общественного порядка на территории города совместно с сотрудниками полиции при проведении публичных мероприятий. В этой работе будут использоваться различные формы участия (рейды, патрулирование и дежурство с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, линейных подразделений МВД России на железнодорожном транспорте).