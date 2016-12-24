В Саранске пройдет «Пушкинская феерия»

Культура

Ежегодно 6 июня в России отмечается праздник, приуроченный ко дню рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина.

Национальная библиотека РМ, которая носит имя великого поэта, и Поволжский центр культур финно-угорских народов приглашают всех желающих принять участие в праздновании этого события, которое состоится на площади Тысячелетия 6 июня с 17.00 до 20.00.

Гостей ждет большая праздничная программа. На главной сцене около «Саранск Арены» пройдут фестиваль русского романса «Очаровательные глазки» и этно-марафон «Русский кураж», выступит Оркестр русских народных инструментов. Вокруг фонтана расположатся «Интерактивная» и «Творческая» площадки, «Литературная беседка», «Театральная мастерская», «Детский остров». Все желающие смогут поучаствовать в увлекательном квесте «Сказки Пушкина», а также посетить мастер-классы «Золотой петушок», «Кот ученый», «Письмо пером и чернилами», «Пушкинская шляпка» и др.

В течение праздника будет функционировать тематическая фотозона, где гости смогут сфотографироваться со сказочными персонажами и героями произведений А. С. Пушкина.

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