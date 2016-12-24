Городские власти определили четыре водоема в Саранске, где официально разрешено купание

Как сообщает Администрация города, с 6 июня в столице Мордовии начнут работать в «официальном режиме» разрешенные для купания водоемы.

Это «Луховское водохранилище», «Зеленая роща», «Лесное озеро» и водоем у стадиона «Старт» .

Регламентированное время работы мест массового отдыха - с 10:00 до 20:00. Здесь будет вестись ежедневный контроль за благоустройством территории и содержанием мест отдыха, а также организовано дежурство спасателей.