Артём Здунов обсудил с Натальей Москвитиной проект «Новая философия заботы о материнстве»

В ходе рабочей встречи с Главой Мордовии член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала о реализации проекта «Новая философия заботы о материнстве».

Накануне на площадке Ситуационного центра Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Мордовия была названа как пилотный регион по реализации важной социальной инициативы, в центре которой – защита семьи и материнства.

Напомним, что Мордовия является пилотным регионом в проекте Общественной палаты России, который направлен на внедрение нового алгоритма оказания медицинской помощи беременным женщинам. Он предусматривает проведение в женских консультациях ремонта с оборудованием комнат доброжелательного материнства, а также выдачу каждой будущей маме наборов «Поздравляем, вы – будущая мама!», в формировании которых готовы принять участие некоммерческие организации и бизнес-сообщество.

В настоящее время ведется подготовка дизайн-проектов на проведение ремонта двух помещений женской консультации №1 в Саранске.