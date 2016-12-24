Артём Здунов обсудил с Натальей Москвитиной проект «Новая философия заботы о материнстве»

«Молодые профессионалы»
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
В ходе рабочей встречи с Главой Мордовии член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина рассказала о реализации проекта «Новая философия заботы о материнстве».
Накануне на площадке Ситуационного центра Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Мордовия была названа как пилотный регион по реализации важной социальной инициативы, в центре которой – защита семьи и материнства.
Напомним, что Мордовия является пилотным регионом в проекте Общественной палаты России, который направлен на внедрение нового алгоритма оказания медицинской помощи беременным женщинам. Он предусматривает проведение в женских консультациях ремонта с оборудованием комнат доброжелательного материнства, а также выдачу каждой будущей маме наборов «Поздравляем, вы – будущая мама!», в формировании которых готовы принять участие некоммерческие организации и бизнес-сообщество.
В настоящее время ведется подготовка дизайн-проектов на проведение ремонта двух помещений женской консультации №1 в Саранске.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул