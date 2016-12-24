В Мордовии прошло заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики региона

В Мордовии состоялось очередное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики, на котором обсуждалась текущая ситуация в республике.



Было отмечено, что Правительство России продолжает формировать законодательную базу для защиты экономики от вводимых санкций. Поддержка регионов и укрепление их финансовой стабильности – одно из основных направлений. Подписано постановление Правительства РФ, которое дает возможность реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, взятым на покрытие дефицита.



В мае начала действовать программа специального льготного кредитования импортеров приоритетной продукции. На это из федерального бюджета направлено свыше 37 млрд рублей. Благодаря такой поддержке бизнес сможет восстановить закупку товаров, которые пока не производятся на территории России, и продолжить бесперебойную работу.



Еще по 10 позициям Правительством страны был расширен план первоочередных действий. Основная цель – наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса.



Правительством увеличены сроки действия лесных деклараций, поданных до 1 мая текущего года. По уже действующим декларациям можно будет работать вплоть до 1 мая 2024 года. Новый порядок даст предпринимателям возможность адаптироваться к изменениям, выстроить систему доставки лесоматериалов. Профильному региональному министерству поручено обратить на эту меру особое внимание.



Планируется также запустить всероссийскую единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования.



В ходе заседания штаба традиционно озвучен анализ текущей ситуации по реализации федеральных и региональных мер поддержки на территории республики, мер федеральной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Мониторинг цен на продовольственную и непродовольственную продукцию в регионе показывает, что ситуация стабильная, сложностей с поставками не возникает.



Министр промышленности, науки и новых технологий Игорь Губайдуллин доложил о содействии ряду предприятий по расширению производства и загрузке мощностей, поиску рынков сбыта и выстраиванию логистических цепочек.



Обсуждалась также ситуация на рынке труда. Массовых высвобождений граждан в Мордовии нет, безработных зарегистрировано меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Работодателями региона заявлено около 8,5 тысячи вакансий. Продолжается реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и реализации мер господдержки.



Министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов рассказал, что в рамках нового пакета федеральных мер поддержки республике на 42 млн рублей увеличен объем субсидий для развития спортивной инфраструктуры.



В ходе заседания затронули также тему участия региональных IT-компаний и малых инновационных предприятий в создании российского аналога магазина приложений.