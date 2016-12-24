В Мордовии 3 июня прогнозируют грозу и сильные порывы ветра

«Молодые профессионалы»
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня 2022 года местами на территории Республики Мордовия ожидается гроза и порывы ветра до 17 м/с.
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В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
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