В Саранске оштрафовали 17 любителей парковаться на газонах

По информации Администрации города, в мэрии прошло заседание Административной комиссии, на котором были рассмотрены материалы о нарушении правил благоустройства. За езду по газонам и парковку на зеленой зоне 17 саранских автомобилистов были оштрафованы в общей сложности на 21 тысячу 200 рублей – в среднем получается по 1 тысяче 200 рублей с небольшим на каждого.