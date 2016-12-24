В Саранске оштрафовали 17 любителей парковаться на газонах

«Молодые профессионалы»
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
По информации Администрации города, в мэрии прошло заседание Административной комиссии, на котором были рассмотрены материалы о нарушении правил благоустройства. За езду по газонам и парковку на зеленой зоне 17 саранских автомобилистов были оштрафованы в общей сложности на 21 тысячу 200 рублей – в среднем получается по 1 тысяче 200 рублей с небольшим на каждого.
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В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
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