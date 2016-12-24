В центре Саранска 12 июня ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 381-летия Саранска, на отдельных участках в центральной части города 12 июня будет временно ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщает Администрация столицы Мордовии.



Будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств



с 7:00 до 15:00 12 июня



по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,



на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова,



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 7:00 до 10:30 12 июня



по ул. Большевистской на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической,



по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,



на парковке по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 7:00 до 18:00 12 июня



на Театральной площади г. Саранска (в районе зданий Администрации Ленинского района городского округа Саранск по ул. Пролетарской, д. 21 и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия» по ул. Советской, д. 60),



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



Будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств



с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня



по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей,



по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической,



по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической,



по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической,



на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской,



на парковках: прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской, по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26),



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 10:30 до 13:00 12 июня



по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской,



по ул. Большевистской на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической,



по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,



на парковке по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 15:00 до 22:00 12 июня



по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,



на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова,



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 18: 00 до 23:00 12 июня



по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской,



по ул. Большевистской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,



по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,



по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской,



по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской,



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 20:00 до 22:30 12 июня на время проведения праздничного салюта



по ул. Московской на участке от ул. А. Невского до ул. Рабочей,



по ул. Рабочей на участке от ул. Московской до ул. Коммунистической,



исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск



с 20:00 до 21:30 12 июня в случае массового выхода зрителей из стадиона «Мордовия Арена» после концерта на проезжую часть:



по ул. Волгоградской (нечетная сторона) на участке от ул. Короленко до ул. Коммунистической,



по ул. Коммунистической (четная сторона) на участке от ул. Волгоградской до ул. Рабочей.



С15:00 до 23:00 12 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).