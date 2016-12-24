12 июня в Саранске на «Мордовия Арене» прозвучат шлягеры из 90-х

В Мордовии наградили лучших предпринимателей
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
12 июня на «Мордовия Арене» состоится праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города. Свои лучшие хиты исполнят Александр Иванов и группа «Рондо», группа «Мираж», группа «Комиссар», Сергей Васюта и группа «Сладкий Сон» и популярный белорусский исполнитель Саша Немо.
Стоимость билетов указывается в диапазоне 381 — 900 рублей.
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На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
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