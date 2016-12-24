В Мордовии объявлено оперативное предупреждение

В Мордовии наградили производителей лучших товаров
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая 2022 года местами на территории Республики Мордовия ожидаются гроза, порывы ветра до 17 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона