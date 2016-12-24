В Мордовии объявлено оперативное предупреждение

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По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая 2022 года местами на территории Республики Мордовия ожидаются гроза, порывы ветра до 17 м/с.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска по телефону 24-07-07 (круглосуточно).

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