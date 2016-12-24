Мордовия получит 190 миллионов рублей на завершение строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Свыше 1,2 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на завершение строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Финансирование получат 13 регионов. Это республики Бурятия, Коми, Мордовия, Хакасия, Красноярский край, Еврейская автономная область, Воронежская, Владимирская, Курская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области.
Один из самых крупных траншей – более 190 миллионов рублей федеральных средств– будет направлен в Мордовию.
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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