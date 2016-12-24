В Мордовии три женщины перевели деньги мошеннику, обещавшему их детям отдых в Анапе

Полицейскими в Зубово-Полянском районе республики проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении трех местных жительниц. Они «купились» на посулы афериста, обещавшего устроить их детям бесплатный отдых в оздоровительном лагере на черноморском побережье.

Как рассказали потерпевшие, в январе этого года они узнали от знакомых о возможности приобрести путевку для детей на зимний отдых в городе Анапе. После этого по оставленным координатам с ними связался якобы представитель оздоровительного центра. Во время переписки в мессенджере незнакомец рассказал, что первая смена в лагере стартует с 17 февраля. При этом путевка будет бесплатной, однако родителям требуется оплатить стоимость билетов в Краснодарский край. Эти билеты приобретались детским лагерем самостоятельно, поэтому денежные средства (по 13 864 рубля на каждую путевку) требовалось перечислить до начала смены. Жительницы Мордовии сделали все, как требовалось.

Однако потом организатор сообщил, что открытие зимней смены в детском лагере перенесли из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Следующий заезд должен был состояться 20 апреля.

Все это время представитель лагеря продолжал общение с жительницами Мордовии. Но незадолго до даты отъезда детей в Анапу, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства, он вновь сообщил о переносе смены. После этого потерпевшие потребовали вернуть их денежные средства, однако мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения.

В настоящий момент установлено, что абонентский номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Московской области. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление злоумышленника.