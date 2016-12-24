20 мая в Саранске откроется выставка «Неиссякаемый родник»

В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи 20 мая в 16 часов открывается персональная выставка «Неиссякаемый родник» Елены Ефремовой, члена Союза художников России и Творческого союза художников России.



Она посвящена 85-летию Союза художников Республики Мордовия, которое отмечается в этом году. Это вторая выставка автора в стенах МРМИИ им. С. Д. Эрьзи. В экспозицию входит около 40 произведений живописи, разных этапов творчества художника, в том числе пленэрные этюды, созданные за последние три года.

Творчество Елены Ефремовой развивается в русле традиций русской реалистической живописи, художник разрабатывает лирическую линию современного искусства Мордовии. Любимый жанр мастера – пейзаж. Неизменным источником ее вдохновения является природа России, родной Мордовии. Она много путешествует по старинным приволжским городам, Золотому кольцу, Карелии, Крыму, Северному Кавказу, Черногории. Пейзажи различных мест отличаются им присущими характерными чертами. Особо выделяются серии кавказских и карельских пейзажей («Гора «Коварство и любовь». Северный Кавказ», 2020; «Предгорье Кавказа», 2022; «Водопад. Карелия», 2016; Карелия. Рускеала – мраморный каньон», 2017). Лиричны, исполнены жизни, искренни пленэрные этюды «Весна. Талая вода» (2014), «Золото осени» (2021), «Весна. Сивинь» (2022).

Обращают на себя внимание так называемые «духовные» пейзажи, где главным героем является храм («Валаам. Спасо-Преображенский монастырь», 2016; «Валаам. Скит», 2020; «Освящает», 2020; «Светлый день. Храм Покрова на Нерли», 2022). Они исполнены мудрым спокойствием и вечностью. Линию духовно-религиозных образов продолжает картина «Спас» (2017).

В тематических композициях звучат жанровые мотивы («Табун лошадей», 2016; «Сельские труженики», 2017).

Елена Ефремова много работает в композиционном натюрморте, где взаимосвязаны элементы натюрморта и пейзажа («Черногорские мотивы. Натюрморт», «Черногорские мотивы. Натюрморт с арбузом», 2016). Полотна эмоциональны, автор любуется экзотической красотой юга с синевой моря и золотом гор, искренне передавая прелесть окружающего мира.

Как подчеркивает искусствовед, куратор выставки Елена Голышенкова, объединяющая черта произведений автора – мажорный оптимизм, восхищение красотой природы, стремление вписать частицу своей души в гармонический миропорядок.