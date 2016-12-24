Мэр Саранска в онлайн-эфире ответит на вопросы горожан

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
20 мая в 13:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Глава Саранска Игорь Асабин расскажет о ходе дорожных работ и благоустройстве города.⠀
Вопросы можно оставлять в комментариях под постом либо во время трансляции.
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