Саранский бюджет пополнился сразу на 1 миллиард рублей

В Саранске прошла сессия горсовета, в работе которой принял участие Глава города Игорь Асабин. Главный рассмотренный депутатами вопрос – изменения в бюджет городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходная часть бюджета Саранска на 2022 год была увеличена сразу на 1 миллиард рублей (1 085,0 млн.) за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов и собственных доходов. С учетом изменений доходная часть городского бюджета на 2022 год достигла почти 8 миллиардов - 7 952,7 млн.рублей.

Расходная часть составит 8 084,0 млн.руб. Дефицит бюджета городского округа не изменился и по-прежнему находится на уровне 131,3 млн.руб.