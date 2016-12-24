Саранский бюджет пополнился сразу на 1 миллиард рублей

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске прошла сессия горсовета, в работе которой принял участие Глава города Игорь Асабин. Главный рассмотренный депутатами вопрос – изменения в бюджет городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Доходная часть бюджета Саранска на 2022 год была увеличена сразу на 1 миллиард рублей (1 085,0 млн.) за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов и собственных доходов. С учетом изменений доходная часть городского бюджета на 2022 год достигла почти 8 миллиардов - 7 952,7 млн.рублей.
Расходная часть составит 8 084,0 млн.руб. Дефицит бюджета городского округа не изменился и по-прежнему находится на уровне 131,3 млн.руб.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»