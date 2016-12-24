Правительство России увеличит количество бюджетных мест в региональных вузах

Обеспечение регионов высококвалифицированными специалистами для ускорения процесса импортозамещения сегодня является одной из важнейших задач нашего государства. Именно поэтому Правительство России принимает всевозможные меры, чтобы увеличить в региональных вузах количество бюджетных мест. При этом регулярно появляются новые направления подготовки.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году абитуриентам российских вузов будут доступны 588 044 бюджетных места. Из них 1266 мест – в МГПУ им. М.Е. Евсевьева и 2705 мест – в НИ МГУ им. Н.П. Огарева.

«Это огромное количество мест, – поделился мнением и.о. ректора НИ МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. – Для каждого желающего выпускника школ найдется бюджетное место. Проблем с поступлением сегодня нет. Мы видим, что к нам едут учиться абитуриенты со всей страны. Потому что у нас созданы все необходимые условия для комфортного обучения. Налажена прямая связь с предприятиями, что очень важно для прохождения практики и нахождения первого рабочего места.

Невостребованных направлений подготовки, на мой взгляд, не существует. Для нас, как национально-исследовательского института, крайне важна наука. Обозначу те направления, которые в рамках стратегии развития вуза имеют приоритет: «Материалы нового поколения энергосбережения», «Смарт-агро», «Фотоника», «Национальная электроника», «Цифровые решения и искусственный интеллект».

На 2023-2024 учебный год в России планируется выделить еще больше бюджетных мест. На бесплатное обучение могут рассчитывать 590 101 будущий абитуриент.

«В текущей ситуации перед нашими вузами стоит задача не снижать планку по подготовке высококвалифицированных кадров для мобилизации ключевых отраслей экономики, – рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – По поручению Президента приоритет отдается региональным учебным заведениям – туда направляется 73% от их общего числа. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки – 245 тыс. мест. На втором месте – педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также в ТОП-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно. Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России».

Также особое внимание будет уделено подготовке кадров для цифровой экономики. На 2023-2024 учебный год вузам установлено 160 361 бюджетное место. Из них 112 993 — направлены в регионы.