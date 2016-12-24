В Доме Республики обсудили вопросы взаимодействия с АО «Газпромбанк»

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 мая провел рабочую встречу с вице-президентом АО «Газпромбанк» Алексеем Вольновым, в ходе которой обсуждались перспективы развития сотрудничества. В совещании приняли участие представители Правительства Республики Мордовия.

Были представлены банковские продукты, которые могут быть полезны региону в реализации программ в сферах строительства, промышленности и других, а также обсуждалось использование банковского сопровождения. Руководитель кредитно-финансовой организации выразил готовность оказать партнерское содействие в реализации инфраструктурных проектов республики и участвовать в них в качестве инвестора. 

Отдельная площадка в деятельности банка сейчас касается импортозамещения в промышленности, в частности в области подбора и замены комплектующих, обеспечения действующих логистических цепочек. В этой связи Глава Мордовии обратил внимание на оптоволоконное производство, где имеется такая потребность.

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