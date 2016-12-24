21 мая в Саранске пройдет «Ночь музеев»

Культура

21 мая двери Музея Эрьзи распахнутся для всех желающих: самые интересные мастер-классы, творческое арт-пространство и, конечно же, полюбившийся всем Музейник!

В этом году темой «Ночи Музеев» стала «Точка отсчета». Под этим девизом пройдет и наша музыкально-поэтическая встреча. В окружении картин Федота Сычкова прозвучат песни и стихи ярких молодых исполнителей Мордовии.

В программе:
Мария Баркина, авторские песни под аккомпанемент фортепиано
Сам себе небо сам себе ад, песни о самых чистых чувствах
Патрокл, песни о боли и силе внутри каждого из нас
КостЕНика, стихи о любви и море
«Немудрое мира», новая интерпретация старых добрых песен русского рока
Екатерина Пожарова, духовая гармоника, фимбо.

После заявленных выступлений каждый желающий сможет попробовать себя у открытого микрофона, поделиться своими стихами или песнями.

Чтобы стать участником Музейника, – напишите об этом Алёне Елисовой (https://vk.com/chelovek_bobr) или позвоните по телефону +7 (903) 325 88 99

«Музейник» – это не просто творческий вечер, это пространство для ваших идей и экспериментов, возможность творить прекрасное в храме искусства!

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