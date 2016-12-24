21 мая в Саранске пройдет «Ночь музеев»

В Мордовии менее 400 пациентов остаются на лечении в «ковидных» госпиталях
В республике прошло зачедание оперативного штаба
21 мая двери Музея Эрьзи распахнутся для всех желающих: самые интересные мастер-классы, творческое арт-пространство и, конечно же, полюбившийся всем Музейник!
В этом году темой «Ночи Музеев» стала «Точка отсчета». Под этим девизом пройдет и наша музыкально-поэтическая встреча. В окружении картин Федота Сычкова прозвучат песни и стихи ярких молодых исполнителей Мордовии.
В программе:
Мария Баркина, авторские песни под аккомпанемент фортепиано
Сам себе небо сам себе ад, песни о самых чистых чувствах
Патрокл, песни о боли и силе внутри каждого из нас
КостЕНика, стихи о любви и море
«Немудрое мира», новая интерпретация старых добрых песен русского рока
Екатерина Пожарова, духовая гармоника, фимбо.
После заявленных выступлений каждый желающий сможет попробовать себя у открытого микрофона, поделиться своими стихами или песнями.
Чтобы стать участником Музейника, – напишите об этом Алёне Елисовой (https://vk.com/chelovek_bobr) или позвоните по телефону +7 (903) 325 88 99
«Музейник» – это не просто творческий вечер, это пространство для ваших идей и экспериментов, возможность творить прекрасное в храме искусства!
Поделиться в соц. сетях:
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии