«Рузхиммаш» вскоре представит новый вагон-цистерну для перевозки крепкой азотной кислоты

Глава Мордовии Артём Здунов 12 мая провёл встречу с руководством компании «РМ Рейл». Обсуждались вопросы работы предприятий холдинга, в том числе планы по реализации новых инвестпроектов. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, и.о. ректора МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.



Генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс поблагодарил Главу республики за поддержку инициатив компании и реализацию совместных проектов, а также проинформировал о ситуации на предприятиях.



Производственные мощности «РМ Рейл» включают в себя вагоностроительный и литейный комплексы, площадки по ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также собственный инжиниринговый центр, который размещается на базе Технопарка Мордовии. Сокращения персонала и оптимизации численности работников не предвидится, предприятия работают в обычном режиме.



Важным направлением остается вывод на рынок нового подвижного состава с улучшенными техническими характеристиками, несмотря на действующие в отношении нашей страны санкционные ограничения. В этих условиях ключевая роль отводится своевременному перестраиванию производственных и логистических цепочек, в том числе в части поставок необходимых комплектующих.



Еще одной серьезной задачей для холдинга является подготовка кадров и взаимодействие с образовательными учреждениями республики, включая Мордовский госуниверситет. Глава Мордовии подчеркнул, что совместные учебно-производственные проекты должны быть нацелены на долгосрочную перспективу.



Стороны договорились объединить усилия в развитии инженерных компетенций. Максим Тевс пригласил Главу республики на презентацию уникальных разработок, которая состоится на «Рузхиммаше» в июне. Речь идет о вагоне-цистерне для перевозки крепкой азотной кислоты, контейнерах-цистернах для СПГ в двух исполнениях: из нержавеющей стали и из алюминиевого сплава. Также был запланирован совместный визит в инжиниринговый центр «РМ Рейл».