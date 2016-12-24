В селе Рождествено Ичалковского района начался ремонт дорог

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В селе Рождествено Ичалковского района начался капитальный ремонт сразу нескольких участков автомобильных дорог.
Новое дорожное полотно, соответствующее современным требованиям, будет проложено по улицам Школьная и Красная Горка, а также по улицам Первомайская и Садовая. Протяженность участков – 2,07 км.
Обновится участок автомобильной дороги протяженностью 0,916 км по ул. Кулакова.
Уже идет ремонт дорожного полотна на участке от ул. Школьная до д. 82 по ул. Первомайская протяженностью 0,958 км.
Капитально отремонтируют и автомобильную дорогу «Саранск - п. Ромоданово – Б. Игнатово» - от ДСПМК до санатория Алатырь на участке протяженностью 12 км.
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