Артём Здунов лично поздравил с Днем Победы ветерана Фёдора Яковлевича Головина

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Доброй традицией для Главы Мордовии стало посещение в День Победы ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая он лично поздравил с великим праздником Фёдора Яковлевича Головина, проживающего в Рузаевке.
Фёдор Яковлевич родился в 1926 году в селе Майдан Кадошкинского района. 18-летним юношей в 1943 году его призвали на фронт. Встретил Победу в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями.
«Дай Бог всем здоровья и мира во всем мире!» - приветствовал руководителя региона Фёдор Яковлевич.
«Низкий поклон вашему поколению и Вам за Победу в этой войне за справедливость, спасибо за подаренный людям мир. К сожалению, сейчас вновь приходится за него бороться», - сказал Артём Здунов, вручив ветерану памятные подарки.
За чашкой чая в теплой беседе ветеран рассказал гостям, что в составе второго Украинского фронта три года воевал в Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Участвовал в освобождении Будапешта и Праги.
Победу Фёдор Яковлевич встретил в Чехословакии, где продолжил службу связистом, обеспечивал связь с Москвой. Уволился в запас 1950 году и вернулся в родное село Майдан Кадошкинского района, где работал киномехаником. Позже устроился кочегаром в локомотивное депо Рузаевки, затем стал машинистом и 31 год трудился на железной дороге.
Глава Мордовии отметил, что подвиг советского солдата безгранично ценен и должен быть памятен в веках. Каждая потерянная жизнь – крупица той Великой Победы.
Артисты подарили Фёдору Яковлевичу и всем местным жителям душевный музыкальный подарок – концертную программу с песнями военных лет. Во встрече с ветераном также принял участие Глава Рузаевского района Александр Юткин.
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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