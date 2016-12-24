В Саранске в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 35 тысяч человек

В День Великой Победы Мордовия присоединилась к самой важной патриотической, ставшей всенародной, акции - «Бессмертный полк».



В Саранске с портретами дедов и прадедов в шествии приняли участие дети, внуки и правнуки поколения Победителей. За каждым снимком, который они несли в руках, судьбы людей, семей и целой страны. Два года Бессмертный полк проходил в онлайн режиме. Этот период показал, насколько востребована акция гражданами России.

В столице Мордовии шествие возглавил Глава региона Артём Здунов. На акцию «Бессмертный полк» он пришел вместе со своей семьей. Руководитель республики пронес в руках фотографии своих прадеда и деда.



Прадед Иван Васильевич Лобанов был на фронте старшим сержантом, помощником командира минометного взвода, в составе 238-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Воевал в Белоруссии, Польше, Германии.



Дед Николай Кузьмич Здунов ушел на фронт в 18 лет. Он прошел всю войну, был сержантом, затем – мичманом. Командовал противотанковой 45-мм пушкой в 31-й армии 1-го Украинского фронта. Дошел до Кенигсберга, был переброшен в Японию. Николай Кузьмич удостоен многих наград.



В Саранске шествие началось в 15 часов с площади Героев Стратонавтов у железнодорожного вокзала. Но жители и гости столицы Мордовии целыми семьями стали подходить задолго до начала акции. Для каждого участие в «Бессмертном полку» - дань уважения памяти погибших бойцов, отважно защищавших нашу Отчизну. Некоторые участники до сегодняшнего дня надеятся узнать судьбы близких, которые не вернулись с полей сражений.



Самое массовое патриотическое мероприятие в Саранске завершилось возложением цветов к Вечному огню на площади Победы и минутой молчания. В Саранске в шествии «Бессмертный полк» приняли участие 35 тысяч человек, а в республике почти 70 тысяч.