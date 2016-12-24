«Бессмертный полк» в Саранске пройдет от площади Стратонавтов до Вечного огня на Советской площади

Наш город

В этом году акция «Бессмертный полк» по всей стране вновь пройдет в традиционном очном формате. Присоединиться к шествию может любой желающий, встав в строй с портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана и т. д.

Предварительная регистрация не требуется. Достаточно прийти к месту сбора с портретом ветерана.

В Саранске сбор назначен на 9 мая, 14:00. Шествие стартует в 15:00 на площади Стратонавтов. Финальной точкой маршрута станет Вечный огонь на Советской площади.

Подробности ищите на официальном сайте «Бессмертного полка»: www.polkrf.ru 

Также в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 (800) 20-1945-0.

Мы чтим подвиг наших предков!

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша на День Победы

Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

Ключевые проекты развития

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...

1
Заказать рекламу
1
1
1