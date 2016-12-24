«Бессмертный полк» в Саранске пройдет от площади Стратонавтов до Вечного огня на Советской площади

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В этом году акция «Бессмертный полк» по всей стране вновь пройдет в традиционном очном формате. Присоединиться к шествию может любой желающий, встав в строй с портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана и т. д.
Предварительная регистрация не требуется. Достаточно прийти к месту сбора с портретом ветерана.
В Саранске сбор назначен на 9 мая, 14:00. Шествие стартует в 15:00 на площади Стратонавтов. Финальной точкой маршрута станет Вечный огонь на Советской площади.
Подробности ищите на официальном сайте «Бессмертного полка»: www.polkrf.ru
Также в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 (800) 20-1945-0.
Мы чтим подвиг наших предков!
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