В Доме Республики обсудили возрождение в Мордовии подразделения по обслуживанию пассажирских поездов

5 мая Глава Мордовии провел рабочую встречу с начальником вагонного участка «Пенза» Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Маратом Асановым. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков и и.о. председателя республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Кандрин.



Обсуждались вопросы организации в Рузаевке участка для формирования резерва проводников пассажирских вагонов, трудоустройства жителей Мордовии по этой специальности, а также привлечение студентов и выпускников школ для работы проводниками на период летних перевозок.



Марат Асанов пояснил, что сейчас подразделению требуется около 120 проводников на пассажирские составы. Вагонный участок «Пенза» предлагает совместно с центром занятости населения Рузаевки вести подбор, обучение и трудоустройство граждан, желающих работать в этой профессии.



Глава Мордовии подчеркнул, что проводить профессиональное обучение возможно на базе Рузаевского техникума железнодорожного и городского транспорта, в том числе в рамках госпрограмм. Он также отметил, что вопрос временного трудоустройства студентов проводниками будет проработан с местным отделением движения Российских студенческих отрядов.



Первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин заострил внимание на необходимости создания в Мордовии подразделения вагонного участка «Пенза», которое бы не только координировало работу проводников пассажирских составов, но и полностью обеспечивало создание бригад для поезда «Саранск – Москва – Новороссийск», который сейчас формируется в Новороссийске. Это предоставит рабочие места более чем 250 жителям Мордовии, позволит людям оставаться работать в родном регионе.



Артём Здунов поддержал эту инициативу. - «В Рузаевке есть вся необходимая инфраструктура, которая обеспечит полноценную жизнедеятельность самостоятельного железнодорожного участка, позволит получать специализированное образование будущим работникам. Проработаем этот вопрос совместно».