Указом Президента России Владимира Путина награждены четверо жителей Мордовии

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Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

Федотова Вера Алексеевна – оператор прецизионной фотолитографии ПАО «Электровыпрямитель»;

Сипягин Николай Анисимович – член Общественной палаты РМ.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Чикнайкину Николаю Ивановичу – мастеру формовочного участка литейного цеха ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Мангутову Камилю Шавкетовичу – генеральному директору ООО «ЭМ-КАТ».

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