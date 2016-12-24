Указом Президента России Владимира Путина награждены четверо жителей Мордовии

«Мы вернем титул «столицы света» в республику!»
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
Федотова Вера Алексеевна – оператор прецизионной фотолитографии ПАО «Электровыпрямитель»;
Сипягин Николай Анисимович – член Общественной палаты РМ.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Чикнайкину Николаю Ивановичу – мастеру формовочного участка литейного цеха ООО «ВКМ-СТАЛЬ».
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Мангутову Камилю Шавкетовичу – генеральному директору ООО «ЭМ-КАТ».
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В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
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