В Саранске баскетболист в суде ответит за покупку наркоты во время турнира

Баскетболиста из Волгоградской области будут судить в Саранске за приобретение наркотиков. 28-летний парень не нашел ничего умнее, чем сделать покупку «синтетики» на выезде - в ходе проводимого в столице Мордовии спортивного турнира.

Профессиональный спортсмен приехал в Саранск в конце января этого года для участия в баскетбольном турнире. 17 февраля он по интернету купил дозу наркоты, с которой и попался сотрудниками полиции в лесном массиве Пролетарского района. В ходе личного досмотра запрещенное вещество было обнаружено в пачке из-под сигарет. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является мефедроном массой 0.75 граммов.

По словам молодого человека, синтетический наркотик он приобрел для личного потребления. По его признанию, он этим делом балуется уже полтора года.

В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». По части первой баскетболист вряд ли получит суровое наказание (здесь максимальные санкции – до трех лет неволи). Но вероятный условный срок и судимость в биографии по наркотической статье явно не добавят парню «спортивного шарма».