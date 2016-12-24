В Саранске баскетболист в суде ответит за покупку наркоты во время турнира

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Баскетболиста из Волгоградской области будут судить в Саранске за приобретение наркотиков. 28-летний парень не нашел ничего умнее, чем сделать покупку «синтетики» на выезде - в ходе проводимого в столице Мордовии спортивного турнира.
Профессиональный спортсмен приехал в Саранск в конце января этого года для участия в баскетбольном турнире. 17 февраля он по интернету купил дозу наркоты, с которой и попался сотрудниками полиции в лесном массиве Пролетарского района. В ходе личного досмотра запрещенное вещество было обнаружено в пачке из-под сигарет. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является мефедроном массой 0.75 граммов.
По словам молодого человека, синтетический наркотик он приобрел для личного потребления. По его признанию, он этим делом балуется уже полтора года.
В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». По части первой баскетболист вряд ли получит суровое наказание (здесь максимальные санкции – до трех лет неволи). Но вероятный условный срок и судимость в биографии по наркотической статье явно не добавят парню «спортивного шарма».
Поделиться в соц. сетях:
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В республике прошло зачедание оперативного штаба
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии