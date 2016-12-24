Глава Мордовии провел совещание по развитию электроэнергетики

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Глава Мордовии Артём Здунов 5 мая в Доме Республики провел совещание с членами Правительства по вопросам подготовки программы развития электроэнергетики региона на ближайшие пять лет. В совещании приняли участие представители электросетевых организаций республики.

Об основных направлениях программы развития электроэнергетики Мордовии до 2027 года доложил заместитель Председателя Правительства - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Игорь Чадов. Он отметил, что существующая структура электросетевого хозяйства республики удовлетворяет прогнозный спрос и обеспечивает надежное электроснабжение потребителей.

Участники совещания обсудили вопросы модернизации электросетевого хозяйства и инвестиционные программы электросетевых организаций.

Глава Мордовии обратил особое внимание Правительства, что в республиканской программе перспективного развития электроэнергетики должны быть учтены планируемые к реализации проекты в рамках инвестиционной стратегии региона. В частности, Артём Здунов отметил значимость создания индустриального парка на базе завода «Лисма».

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