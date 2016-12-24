Департамент по правовым вопросам Администрации Саранска возглавила Анастасия Антонова

По информации саранской мэрии, на должность директора Департамента по правовым вопросам городской Администрации с 9 марта назначена Анастасия Антонова.

Анастасия Александровна родилась в селе Старотештелимские Выселки Ельниковского района Мордовии.

В 2011 году окончила Саранский кооперативный институт по специальности «Юриспруденция».

С июля 2007 года по декабрь 2008 года работала инспектором по учебной работе факультета платных образовательных услуг Саранского филиала заочного обучения ГОУ ВПО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

С июня 2009 года по март 2012 года занимала должность юрисконсульта Пролетарской районной организации инвалидов Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

С марта 2012 года начала работать в структурных подразделениях Администрации Саранска: сначала юрисконсультом отдела по работе с населением Администрации Пролетарского района, затем – главным специалистом отдела правовой экспертизы, консультантом отдела правовой экспертизы Департамента по правовым вопросам.

До назначения директором занимала должность заведующего отделом правового сопровождения и реализации административной реформы Департамента по правовым вопросам.

Замужем, воспитывает двух сыновей.