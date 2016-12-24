Руководителем Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска назначен Денис Сыромясов

Директором Казенного учреждения городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Денис Сыромясов.

Денис Борисович родился в 1986 году в Рузаевке. В 2009 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Финансы и кредит».

Вся его трудовая деятельность связана с Дирекцией коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, где он начал работу в 2009 году в качестве инженера первой категории в отделе по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства.

С декабря 2019 года до назначения на должность директора работал главным инженером Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска.

Женат, воспитывает двух сыновей.