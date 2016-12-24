«Культурные выходные» в Мордовии

В рамках Года культурного наследия народов России и Международного женского дня Министерством культуры РФ запущена акция «Культурные выходные».

Акция пройдет 6, 7 и 8 марта по всей России. В государственных учреждениях культуры Мордовии праздничные мероприятия пройдут в т.ч. по «Пушкинской карте».

Мероприятия состоятся по тематическим направлениям:

6 марта – «Весне дорогу!»

7 марта – «Наследие для всех»

8 марта – «Вам, любимые»