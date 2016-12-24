Музей Эрьзи приглашает 4 марта на программу «О женщина, краса земная…»

4 марта в 10:00 на временной выставке произведений художника Александра Булычева в Музее Эрьзи состоится встреча с саранскими школьниками.

Композиция «О женщина, краса земная…» посвящена поэме вдовы мастера А.Н. Булычевой «Волга и Сура». В ней мысль о красоте женщины как неотъемлемой части природы звучит в унисон с основной темой произведений А.А. Булычева.

В мероприятии примут участие приглашенные творческие коллективы г. Саранска, учащиеся местных школ. Событие пройдет в формате интерактивной художественно-поэтической экскурсии.

Семья Булычевых – союз истинно творческих личностей. А.А. Булычев – известный художник Мордовии. Основная тема его творчества – единение человека и природы. Чаще всего природа в его картинах обладает женским лицом: это волжские и сурские пейзажи, в которых возникает обобщенный образ родины-матери. А.Н. Булычева, супруга покойного живописца, поэтически одаренный человек. Это проявляется в создании поэмы, ведении поэтических дневников, рассказывающих о творческой деятельности художника. Их дочери, Т. А. Орлова-Булычева – художник и поэт, Л.А. Щетинина – художник-педагог.