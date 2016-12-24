Под председательством старшего советника Главы РМ Виктора Степанцова в Администрации Саранска прошло совещание, на котором обсудили разработку программы по развитию туризма в столице Мордовии. Соответствующее поручение было дано Главой Мордовии Артёмом Здуновым на сессии горсовета 10 февраля этого года.

Участники встречи изложили свои взгляды на то, в каком направлении нужно двигаться Саранску, чтобы город стал более привлекательным для туристов. Для этого необходимо развивать общественные пространства в мордовской столице, вводить единый дизайн-код города и рассмотреть возможность разработки проекта туркода.

Виктор Степанцов подчеркнул, что активнее необходимо участвовать в тематических грантовых конкурсах. Это позволит привлекать дополнительные средства для реализации различных проектов туристической направленности.

По мнению присутствующих, приоритетным направлением в Саранске может стать событийный туризм, а для этого необходимо предпринять определенные шаги в части разработки увлекательных для гостей мероприятий, а также создать площадки, где туристы могли бы найти информацию о них.

«В конце прошлого года мы приступили к созданию информационной платформы «Go Saransk». Сейчас продолжается ее наполнение. На этом сайте каждый желающий найдет мероприятия различной направленности, будут указаны объекты, которые смогут посетить туристы. Информационные стойки со ссылками в виде QR-кода на сайт «Go Saransk» размещены в крупных гостиницах города, в скором времени появятся в аэропорту, а также ведутся переговоры по этому вопросу с РЖД. Мы хотим, чтобы каждый турист, который прибывает в Саранск, на этой платформе находил всю интересующую информацию», - рассказал первый заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента городского хозяйства Илья Соколов.

При размещении ссылки на информационную платформу «Go Saransk» в меню кафе, ресторанов, заведение получает бонус в виде согласования схемы размещения летних веранд по упрощенному порядку. Организации Саранска по размещению информации на портале могут получить консультацию по телефону (8342) 24-80-81. Впоследствии информационную платформу «Go Saransk» планируется использовать как товарный знак, содержащий всю культурную и событийную программу столицы Мордовии.

По итогам встречи до конца марта должен быть подготовлен план программы по развитию туризма в столице Мордовии с учетом прозвучавших предложений.