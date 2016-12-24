Мэр Саранска оценил работу общественного транспорта

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Глава города Игорь Асабин проверил, как работает автобусный маршрут №8. С этой целью градоначальник совершил поездку от остановки «Полежаева» до остановки «Орбита». Об этом сообщает саранская мэрия.
Ежедневно на маршрут №8 выходит 4-5 автобусов. Протяженность оборотного рейса – 27 км. Интервал движения на этом маршруте составляет от 15 до 18 минут.
В автобусе Глава Саранска пообщался с пассажирами, уточнил, есть ли нарекания на работу этого автобусного маршрута.
«У меня нет претензий ни на работу общественного транспорта по этому маршруту, ни на чистоту в салоне, ни на уборку территорий остановочных павильонов», - сказала одна из пассажирок.
На конечной остановке «Орбита», когда все пассажиры покинули салон автобуса, кондуктор сообщила мэру, что работа «экипажей» этого маршрута организована в две смены. Она пояснила, что продолжительность первой смены выходит 6 часов, поэтому считает допустимым работать без обеда.
«Раньше на этом маршруте в первой смене не было обеда. Такой режим работы всех устраивал – и нас, и пассажиров. Сейчас сделали обеденный перерыв, поэтому в это время на линии остается меньше автобусов, а пассажиры потом нам высказывают недовольства. Мы согласны работать без обеда, лишь бы люди не ждали долго транспорт», - сказала кондуктор.
Водитель автобуса рассказал Игорю Асабину, как проводится дезинфекция контактных поверхностей в салоне транспортного средства, с какой периодичностью, как ведется учет проводимых санитарных обработок.
По итогам проведенной проверки работы общественного транспорта Глава города дал поручения руководителям профильных структурных подразделений Администрации Саранска, а также директору муниципального предприятия «Горэлектротранс». Игорь Асабин подчеркнул, что подобные проверки будут проходить регулярно с участием сотрудников мэрии.
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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