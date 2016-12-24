Праздничная афиша

Наш город

Администрация Саранска приглашает жителей и гостей города 6 марта 2022 года на праздничные мероприятия, посвященные празднику Масленица.  Праздничные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, парке культуры и отдыха Пролетарского района и районах городского округа. 

ГОРОДСКОЙ  ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА 

ТЕРРИТОРИЯ  ПАРКА 

11.00 - 16.00      «Праздник в объективе» 

                            Масленичный фото-проект 

                            Все желающие смогут сделать фото на память  

                            с ростовыми куклами 

 12.00 – 15.00     «Гармонь, играй – весну встречай» 

                            Музыкальная площадка 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ВХОД  ПАРКА 

11.00-14.00      «Саранск, гуляй, зиму провожай!» 

                         Праздничный концерт  с участием: 

                         - Шоу-группа «Diva»; 

                         - Вокальной студии «Горожане»; 

                          - Вокальной студии «Республика»; 

                          - Вокального мужского ансамбля «Гончарный круг» 

 

АЛЛЕЯ  МАСТЕРОВ 

 11.00                «Масленичная ярмарка» 

                         Выставка изделий декоративно-прикладного и 

                         художественного творчества мастеров, умельцев  

                         Республики Мордовия и регионов Российской Федерации.

                         Сувенирные ряды. 

  

ПУШКИНСКИЙ  УГОЛОК 

 11.00                    «Сударыня Масленица» 

                             Парад масленичных кукол

 

СКВЕР  ЗА  ПАМЯТНИКОМ  В.И.ЛЕНИНА 

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

10.00 -16.00   «Масленица этно-style» 

                        Торговые ряды  

                        Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару, 

                        блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики- 

                        баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие 

                        масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из  

                        самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет 

                        узнать его рецепт. 

                        Работа тематических павильонов-шатров 

 

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

11.00-12.00     «Масленица весела, всех на игры увела!»

                        Игровое представление скоморошьего потешного театра   

 12.00-13.30    Мастер-класс по выпеканию блинов от известных людей 

                       города Саранска и Республики Мордовия 

 13.30-14.30    «Молодецкие забавы в парке»  

                       Конкурсно – спортивные состязания 

14.30-15.30     «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!»   

                        Праздничный концерт с участием творческих  

                        коллективов городского округа Саранск 


ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА 

11.00                «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!» 

                         Праздничный концерт с участием творческих  

                         коллективов городского округа Саранск 

 12.00               «Масленица шумит, народ веселит!» 

                        Театрализованное представление с участием  скоморохов и 

                        ряженных, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы) 

Игры, веселые хороводы, масленичные забавы;  шуточные колядки. 

Городок игр и развлечений  (площадка возле летней эстрады) 

 12.30-13.00     «Народный фольклор» 

                        Шоу-программа 

                        - МолоДЕТСКИЕ забавы; 

                        - Фольклорно-танцевальная битва «БлинDancе»; 

                        - Частушечный каламбур; 

                        - Игры нашего двора; 

                        - Шутихи, говорушки, потешки да загадки; 

                        - Заклички и песни о Масленице. 

 13.00                «Счастливых дней весенних, желаем всем!» 

                         Концерт-подарок 

 14.00                «Прощай, Масленица!» 

                         Театрализованно - игровое действо 

                         Сжигание чучела «Зимы»   

 14.15 – 15.00    «Гуляй душа – Масленица пришла!» 

                          Праздничный концерт с участием творческих  

                          коллективов городского округа Саранск 

 15.00 – 16.00    Праздничный концерт Театра песни «Росичи» 

 

САРАНСКИЙ  ЗООПАРК 

 12.00 -15.00    «Широкая Масленица». Музыкально-театрализованная программа: 

- Масленица «Музыкальная»; 

- Масленица «Игровая»; 

- Масленица «Спортивная»; 

- Масленица – Рукодельница; 

- Сжигание чучела «Зимы»; 

- Масленица «Танцевально-хороводная» 

 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА  ПРОЛЕТАРСКОГО  РАЙОНА

 

11.00 - 15.00    «Гуляй, раздольная Масленица!»  

                         Концерт творческих коллективов Пролетарского района, 

                         «Подходи, честной народ, праздник Масленица зовет!» -  

                         Литературно – игровая программа, масленичные  потехи, 

                         молодецкие забавы, бесконтактные игры и конкурсы.  

                         Сжигание чучела «Зимы». 

 

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