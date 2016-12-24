Праздничная афиша

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Администрация Саранска приглашает жителей и гостей города 6 марта 2022 года на праздничные мероприятия, посвященные празднику Масленица. Праздничные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, парке культуры и отдыха Пролетарского района и районах городского округа.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
11.00 - 16.00 «Праздник в объективе»
Масленичный фото-проект
Все желающие смогут сделать фото на память
с ростовыми куклами
12.00 – 15.00 «Гармонь, играй – весну встречай»
Музыкальная площадка
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ПАРКА
11.00-14.00 «Саранск, гуляй, зиму провожай!»
Праздничный концерт с участием:
- Шоу-группа «Diva»;
- Вокальной студии «Горожане»;
- Вокальной студии «Республика»;
- Вокального мужского ансамбля «Гончарный круг»
АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ
11.00 «Масленичная ярмарка»
Выставка изделий декоративно-прикладного и
художественного творчества мастеров, умельцев
Республики Мордовия и регионов Российской Федерации.
Сувенирные ряды.
ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК
11.00 «Сударыня Масленица»
Парад масленичных кукол
СКВЕР ЗА ПАМЯТНИКОМ В.И.ЛЕНИНА
ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ
10.00 -16.00 «Масленица этно-style»
Торговые ряды
Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару,
блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики-
баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие
масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из
самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет
узнать его рецепт.
Работа тематических павильонов-шатров
ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ
11.00-12.00 «Масленица весела, всех на игры увела!»
Игровое представление скоморошьего потешного театра
12.00-13.30 Мастер-класс по выпеканию блинов от известных людей
города Саранска и Республики Мордовия
13.30-14.30 «Молодецкие забавы в парке»
Конкурсно – спортивные состязания
14.30-15.30 «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!»
Праздничный концерт с участием творческих
коллективов городского округа Саранск
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
11.00 «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!»
Праздничный концерт с участием творческих
коллективов городского округа Саранск
12.00 «Масленица шумит, народ веселит!»
Театрализованное представление с участием скоморохов и
ряженных, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы)
Игры, веселые хороводы, масленичные забавы; шуточные колядки.
Городок игр и развлечений (площадка возле летней эстрады)
12.30-13.00 «Народный фольклор»
Шоу-программа
- МолоДЕТСКИЕ забавы;
- Фольклорно-танцевальная битва «БлинDancе»;
- Частушечный каламбур;
- Игры нашего двора;
- Шутихи, говорушки, потешки да загадки;
- Заклички и песни о Масленице.
13.00 «Счастливых дней весенних, желаем всем!»
Концерт-подарок
14.00 «Прощай, Масленица!»
Театрализованно - игровое действо
Сжигание чучела «Зимы»
14.15 – 15.00 «Гуляй душа – Масленица пришла!»
Праздничный концерт с участием творческих
коллективов городского округа Саранск
15.00 – 16.00 Праздничный концерт Театра песни «Росичи»
САРАНСКИЙ ЗООПАРК
12.00 -15.00 «Широкая Масленица». Музыкально-театрализованная программа:
- Масленица «Музыкальная»;
- Масленица «Игровая»;
- Масленица «Спортивная»;
- Масленица – Рукодельница;
- Сжигание чучела «Зимы»;
- Масленица «Танцевально-хороводная»
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА
11.00 - 15.00 «Гуляй, раздольная Масленица!»
Концерт творческих коллективов Пролетарского района,
«Подходи, честной народ, праздник Масленица зовет!» -
Литературно – игровая программа, масленичные потехи,
молодецкие забавы, бесконтактные игры и конкурсы.
Сжигание чучела «Зимы».
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На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
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