Праздничная афиша

Администрация Саранска приглашает жителей и гостей города 6 марта 2022 года на праздничные мероприятия, посвященные празднику Масленица. Праздничные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, парке культуры и отдыха Пролетарского района и районах городского округа.



ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА

11.00 - 16.00 «Праздник в объективе»

Масленичный фото-проект

Все желающие смогут сделать фото на память

с ростовыми куклами

12.00 – 15.00 «Гармонь, играй – весну встречай»

Музыкальная площадка

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ПАРКА

11.00-14.00 «Саранск, гуляй, зиму провожай!»

Праздничный концерт с участием:

- Шоу-группа «Diva»;

- Вокальной студии «Горожане»;

- Вокальной студии «Республика»;

- Вокального мужского ансамбля «Гончарный круг»

АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ

11.00 «Масленичная ярмарка»

Выставка изделий декоративно-прикладного и

художественного творчества мастеров, умельцев

Республики Мордовия и регионов Российской Федерации.

Сувенирные ряды.

ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК

11.00 «Сударыня Масленица»

Парад масленичных кукол

СКВЕР ЗА ПАМЯТНИКОМ В.И.ЛЕНИНА

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ

10.00 -16.00 «Масленица этно-style»

Торговые ряды

Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару,

блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики-

баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие

масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из

самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет

узнать его рецепт.

Работа тематических павильонов-шатров

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ

11.00-12.00 «Масленица весела, всех на игры увела!»

Игровое представление скоморошьего потешного театра

12.00-13.30 Мастер-класс по выпеканию блинов от известных людей

города Саранска и Республики Мордовия

13.30-14.30 «Молодецкие забавы в парке»

Конкурсно – спортивные состязания

14.30-15.30 «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!»

Праздничный концерт с участием творческих

коллективов городского округа Саранск





ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА

11.00 «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!»

Праздничный концерт с участием творческих

коллективов городского округа Саранск

12.00 «Масленица шумит, народ веселит!»

Театрализованное представление с участием скоморохов и

ряженных, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы)

Игры, веселые хороводы, масленичные забавы; шуточные колядки.

Городок игр и развлечений (площадка возле летней эстрады)

12.30-13.00 «Народный фольклор»

Шоу-программа

- МолоДЕТСКИЕ забавы;

- Фольклорно-танцевальная битва «БлинDancе»;

- Частушечный каламбур;

- Игры нашего двора;

- Шутихи, говорушки, потешки да загадки;

- Заклички и песни о Масленице.

13.00 «Счастливых дней весенних, желаем всем!»

Концерт-подарок

14.00 «Прощай, Масленица!»

Театрализованно - игровое действо

Сжигание чучела «Зимы»

14.15 – 15.00 «Гуляй душа – Масленица пришла!»

Праздничный концерт с участием творческих

коллективов городского округа Саранск

15.00 – 16.00 Праздничный концерт Театра песни «Росичи»

САРАНСКИЙ ЗООПАРК

12.00 -15.00 «Широкая Масленица». Музыкально-театрализованная программа:

- Масленица «Музыкальная»;

- Масленица «Игровая»;

- Масленица «Спортивная»;

- Масленица – Рукодельница;

- Сжигание чучела «Зимы»;

- Масленица «Танцевально-хороводная»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

11.00 - 15.00 «Гуляй, раздольная Масленица!»

Концерт творческих коллективов Пролетарского района,

«Подходи, честной народ, праздник Масленица зовет!» -

Литературно – игровая программа, масленичные потехи,

молодецкие забавы, бесконтактные игры и конкурсы.

Сжигание чучела «Зимы».