В Саранске пройдет танцевальный конкурс-фестиваль «Ёндолня»

Ежегодный фестиваль «Ёндолня» помогает развить потенциал самодеятельных хореографических коллективов, а также популяризировать лучшие направления современной хореографии.



Фестиваль проходит в три тура:



1 тур – отборочный, проводится с 1 по 20 марта.

Для участия необходимо прислать заявку и видеозапись танцевальных номеров до 20 марта, указав полное название коллектива и танцевального номера. Заявки принимаются на почту: dvoretsk@bk.ru

2 тур – конкурсная программа, проводится 6 и 7 апреля во Дворце культуры Саранска. Начало в 17:00.

3 тур – финал. 14 апреля во Дворце культуры Саранска состоится гала-концерт. Начало в 18:00.



В фестивале могут принять участие хореографические коллективы и танцевальные группы по пяти возрастным категориям, с возрастом участников от 5 до 25 лет.



На отборочный тур можно представить не более двух танцевальных композиций по номинациям:

- «Современный танец» (джаз, модерн, стрит-данс, тектоник, диско, хип-хоп, брейк-данс и др.)

- «Эстрадный танец» (бытовой, интерпретация классического танца, ритмический, пластический, бальный и др.)

- «Народный танец» (фольклорный, народно-сценический)

- «Народный танец в современной обработке» (интерпретация)

- «Мордовский танец» (все виды и жанры)

- «Спортивный танец» (художественная гимнастика, аэробика, чирлидинг)

- «Соло и малые ансамбли» (до 5 чел.)



Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8342) 24-26-31.