В Саранске пройдет танцевальный конкурс-фестиваль «Ёндолня»

Культура

Ежегодный фестиваль «Ёндолня» помогает развить потенциал самодеятельных хореографических коллективов, а также популяризировать лучшие направления современной хореографии.

Фестиваль проходит в три тура:

1 тур – отборочный, проводится с 1 по 20 марта.
Для участия необходимо прислать заявку и видеозапись танцевальных номеров до 20 марта, указав полное название коллектива и танцевального номера. Заявки принимаются на почту: dvoretsk@bk.ru
2 тур – конкурсная программа, проводится 6 и 7 апреля во Дворце культуры Саранска. Начало в 17:00.
3 тур – финал. 14 апреля во Дворце культуры Саранска состоится гала-концерт. Начало в 18:00.

В фестивале могут принять участие хореографические коллективы и танцевальные группы по пяти возрастным категориям, с возрастом участников от 5 до 25 лет.

На отборочный тур можно представить не более двух танцевальных композиций по номинациям:
- «Современный танец» (джаз, модерн, стрит-данс, тектоник, диско, хип-хоп, брейк-данс и др.)
- «Эстрадный танец» (бытовой, интерпретация классического танца, ритмический, пластический, бальный и др.)
- «Народный танец» (фольклорный, народно-сценический)
- «Народный танец в современной обработке» (интерпретация)
- «Мордовский танец» (все виды и жанры)
- «Спортивный танец» (художественная гимнастика, аэробика, чирлидинг)
- «Соло и малые ансамбли» (до 5 чел.)

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8342) 24-26-31.

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