24 февраля впервые в Саранске пройдет «Музейник»!

Культура

Провести вечер в уютной дружеской атмосфере, в окружении предметов искусства и талантливых людей? Музей имени С.Д. Эрьзи приглашает всех желающих 24 февраля, к 18:00 на первый в Саранске «Музейник». Стихи и живая музыка от ярких молодых исполнителей Мордовии никого не оставят равнодушными.

В программе мероприятия:
- выступление инди-группы ARKTICA;
- Нейрохлеб, пост-бард;
- Мария Баркина, авторские песни под аккомпанемент фортепиано.
- костЕНика, поэзия.

После заявленных выступлений каждый желающий сможет попробовать себя у открытого микрофона, поделиться своими стихами или песнями.

«Музейник» – это не просто творческий вечер, это пространство для ваших идей и экспериментов, возможность творить прекрасное в храме искусства!

Доступно по «Пушкинской карте»! Единая цена: 300 рублей. Участие в «Музейнике» могут лица категории 18+ (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).

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