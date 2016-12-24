24 февраля впервые в Саранске пройдет «Музейник»!

Провести вечер в уютной дружеской атмосфере, в окружении предметов искусства и талантливых людей? Музей имени С.Д. Эрьзи приглашает всех желающих 24 февраля, к 18:00 на первый в Саранске «Музейник». Стихи и живая музыка от ярких молодых исполнителей Мордовии никого не оставят равнодушными.

В программе мероприятия:

- выступление инди-группы ARKTICA;

- Нейрохлеб, пост-бард;

- Мария Баркина, авторские песни под аккомпанемент фортепиано.

- костЕНика, поэзия.

После заявленных выступлений каждый желающий сможет попробовать себя у открытого микрофона, поделиться своими стихами или песнями.

«Музейник» – это не просто творческий вечер, это пространство для ваших идей и экспериментов, возможность творить прекрасное в храме искусства!

Доступно по «Пушкинской карте»! Единая цена: 300 рублей. Участие в «Музейнике» могут лица категории 18+ (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).