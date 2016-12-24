Мэр города провел выездное совещание в Октябрьском районе Саранска

В четверг Глава Саранска Игорь Асабин провел выездное совещание в Октябрьском районе города. Основной вопрос – зимнее содержание придомовых территорий.

Дом №23 по улице Лихачева обслуживает ООО «Сура-Мордовия». По итогам 4 квартала 2021 года в рейтинге управляющих организаций она занимает 27 место (из 34). На момент посещения двора этого дома козырьки над входными группами были не расчищены. Представитель собственников - домком Виктор Кузнецов рассказал Главе города о неудовлетворительной работе обслуживающей их дом управляющей организации и попросил оказать содействие в оформлении документов для благоустройства придомовой территории. Игорь Асабин на месте дал соответствующее поручение руководителю района Сергею Мальчёнкову.

Управляющей компанией домов №25 и №27 по улице Лихачева является ООО «Домоуправление №32». По итогам проведенного рейтинга она расположилась в зелёной зоне. Уборка снега с придомовых территорий здесь выполняется своевременно, управляющая организация оперативно реагирует на все заявки жильцов. Замечаний по зимнему содержанию не возникло.

Качество уборки двора дома №36А по улице Лихачева вопросов также не вызвало. Работы по зимнему содержанию здесь выполняются должным образом и вовремя. После снегопадов управляющая компания ООО «ЖЭК «Октябрьский» выводит максимальное количество техники и дворников для оперативной уборки снега. Отметим, что по итогам работы в 4-м квартале эта управляющая организация находится в зеленой зоне и занимает 4 место. В беседе с Игорем Асабиным жительница дома посетовала, что у подъезда нет лавочек. Мэр Саранска поручил руководителю управляющей компании оперативно решить этот вопрос.

По итогам выездного совещания Игорь Асабин дал ряд поручений. Он отметил, что все недочеты глава районной администрации Сергей Мальчёнков должен взять на личный контроль и принять меры по их неукоснительному исполнению. В свою очередь, заместителю директора Департамента городского хозяйства Администрации – начальнику Управления по вопросам городского хозяйства Евгению Кручинкину следует в регулярном режиме осуществлять контроль за исполнением поручений и качеством уборкой территорий.

«Выездные совещания с управляющими компаниями проводите регулярно. Это поможет владеть информацией по уборке территорий от снега и содержанием в надлежащем состоянии дворовых территорий. Вижу, что территории расчищены от снега, что компании работают, но по тем участкам, о которых нам сообщают граждане, надо принимать меры», - подчеркнул градоначальник. Он обратил внимание ответственных, чтобы на особый контроль были взяты пешеходные тротуары, ведущие к объектам социального значения.