Мэр Саранска Игорь Асабин поздравил победителя городского этапа конкурса «Ученик года»

В Саранске завершился городской этап конкурса «Ученик года – 2022», который проводится среди учеников 9-11 классов. В этом году в нем приняли участие школьники из 44 образовательных учреждений столицы Мордовии.

В заочном туре ребята представляли портфолию личных достижений и участвовали в конкурсе-инфографике «Музейные реликвии нашего края», посвященном году культурного наследия народов России. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, стали лауреатами конкурса.

Очный тур муниципального конкурса «Ученик года – 2022» состоялся 11 февраля во Дворце культуры Саранска. Финалисты состязались в конкурсах «Творческая презентация» и «Дебаты», демонстрировали знания и умения, которые получили от своих учителей и наставников, раскрывали свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Приветствуя всех участников конкурса, Глава Саранска Игорь Асабин отметил высокую значимость этого проекта. От имени Главы Республики Мордовия и от себя лично он поздравил ребят с успешным выступлением в финале. «Ничего страшного, что кто-то не стал победителем. Ребята, которые учатся в наших школах, все большие молодцы. Участие в таких проектах дает неоценимый опыт для последующих достижений. Продолжайте и дальше ярко проявлять свои способности, доказывайте свою гениальность», – сказал Игорь Асабин.

Лучшим из лучших стал ученик школы №27 Андрей Боровец. Он будет представлять Саранск на республиканском этапе конкурса «Ученик года».

Мэр Саранска поблагодарил родителей и педагогов за воспитание замечательных ребят. Всем финалистам и победителю были вручены дипломы, ценные подарки и призы.