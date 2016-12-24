В четверг в Саранске состоится презентация книги «Мордовский костюм: вышивка, ткачество, бисероплетение»

«У проекта большой потенциал»
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
17 февраля в 11:00 в Музее Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) пройдет презентация книги «Мордовский костюм: вышивка, ткачество, бисероплетение», изданной в рамках проекта «Лаборатория традиционного искусства». Проект реализуется Союзом художников Мордовии на средства Фонда президентских грантов.
Участники проектной команды расскажут о концепции научно-популярного издания, поделятся опытом проектной деятельности, продемонстрируют полученные результаты.
Авторы книги обращаются к художественным традициям мордовского костюма, чтобы рассказать об особенностях одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи, передать уникальный опыт предков в области таких видов народного искусства, как вышивка, ткачество, бисероплетение. В основу положены материалы исследователей мордовского костюма и методические разработки авторов.
Издание предназначено для мастеров декоративно-прикладного искусства, модельеров, дизайнеров одежды, преподавателей и студентов художественных специальностей, педагогов дополнительного образования и учащихся детских художественных школ.
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В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
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