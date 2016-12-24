16 февраля в Саранске начнет работу выставка «Мы в авангарде»

С 16 февраля в Главном здании Музея имени С.Д. Эрьзи (уд. Коммунистическая, 61) начинает работу выставка «Мы в авангарде».

Экспозиция является логическим продолжением долгосрочного музейного проекта по продвижению молодых художников Республики Мордовия. Проект «Новые имена», в рамках которого прошли выставки «Шифры» (2017), «Время ДО» (2017), «Новый формат. 10+10» (2020), персональные выставки молодых авторов за последние 5 лет, показал, что современное искусство Мордовии многогранно и разнообразно: представлено как полотнами, написанными в духе реалистической традиции, так и нефигуративными композициями. Все вместе произведения создают авангардный облик современного регионального искусства.

В то же время экспозиция подчеркивает, что этот облик формировался на протяжении многих лет, поскольку даже в концептуальных работах просматриваются тенденции, заложенные мастерами предшествующих поколений. Такая перекличка художественных образов свидетельствует о развитии традиций мордовского искусства и их обогащении в современных формах. Одной из таких форм является создание цифровых произведений на электронных носителях. Показ компьютерной графики на экране, то есть в аутентичной цифровой среде, дополняет концепцию выставки – представить многообразие художественных форм, которые продвигаются молодыми художниками.

Выставка будет интересна разным категориям зрителей, прежде всего молодежи. Зритель увидит уже знакомых авторов и откроет новые имена.