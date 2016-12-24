В Саранске состоится лекция «Российские миллениумы»

Вопросы для Главы
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
10 февраля Музей Эрьзи приглашает всех желающих в конференц-зал (ул. Коммунистическая, 61, начало в 18.00) на лекцию старшего научного сотрудника музея, кандидата искусствоведения Виктора Махаева. Он расскажет об архитектурных и монументальных достопримечательностях российских городов, отметивших важные исторические вехи в своей истории.
Древнейшим городом России является Дербент, заложенный в 438 году. Позже были основаны Новгород Великий (859), Изборск (862), Смоленск (862), Муром (862), Старая Русса (862) и другие. В начале XXI в. ряд российских городов отметил тысячелетие основания или первого упоминания: Казань (2005), Елабуга (2007), Суздаль и Ярославль (2010). В 2021 году Нижний Новгород встретил свое 800-летие.
В 2022 году Великие Булгары будут отмечать 1100-летие принятия Поволжьем ислама. В 2012 году в Саранске отметили 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства. В каждом городе подготовка к миллениуму предполагала масштабное строительство крупных новых объектов и реконструкцию исторических памятников. Эти города получили модернизированную инфраструктуру, благоустроенные общественные пространства и новые архитектурные символы.
Пользователи «Пушкинских карт» могут приобрести билеты по ссылке. Принять участие в лекции могут лица, достигшие 18 лет (в соответствии с Указом Главы РМ и приказом Минкультнаца РМ).
Организаторы уточняют, что посещение музея совершеннолетними лицами возможно при наличии QR-кода/сертификата вакцинации от COVID-19 с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт), или заверенной справки о перенесенном заболевании на бумажном носителе. Встречи в лектории проводятся с соблюдением санитарных норм.
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Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
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