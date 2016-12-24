Мэр Саранска высказал замечания управляющим компаниям за нерасторопность при уборке снега

Главы районных администраций отчитались мэру Саранска о ходе уборки от снега территорий в городе. Они отметили, что мониторинг за качеством расчистки снега ведется в постоянном режиме. Недоработки есть, как у управляющих компаний, так и у муниципальных предприятий.

Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что обращения граждан по уборке снега находятся на особом контроле и принимаются меры по их исполнению.

«С руководителем ЖРСУ Октябрьского района объехали сёла Октябрьского района, все проблемные участки известны. Муниципальное предприятие приступило к устранению недочетов, меры по расчистке принимаются», - доложил Глава Администрации Октябрьского района Саранска Сергей Мальчёнков.

В Ленинском районе города силы и средства муниципальных предприятий в ближайшие дни будут сконцентрированы на расчистке парковок, заездов во дворы и устранении сужения проезжих частей.

«Вопросы, связанные с уборкой дворов и городских территорий решаем в рабочем порядке с руководителями управляющих организаций и муниципальных предприятий. Ни одно обращение, касающееся уборки снега, не остается без внимания», - сказал и.о. Главы Администрации Ленинского района Владимир Пряхин.

Мэр Саранска высказал замечания управляющим компаниям. «После прошедшего снегопада управляющие компании вывели техники меньше, чем обычно. Почему такое происходит? Во время непогоды необходимо обеспечивать выход техники и дворников в максимальном количестве! Контролируйте этот вопрос строже, - сказал Игорь Асабин. – Кроме мониторинга уборки дворов и городских территорий, обращайте внимание на расчистку входных групп организаций разной формы собственности. При необходимости применяйте меры, предусмотренные в данном случае законодательством».

Градоначальник особо указал, чтобы руководители профильных структурных подразделений оперативно и внимательно реагировали на все обращения жителей города. «Формального подхода здесь не должно быть, вопросы решайте досконально, чтобы у горожан не было повода для повторного обращения!» - сказал Игорь Асабин.

8 февраля в уборке городских территорий задействовано 72 единицы спецтехники и 161 дорожный рабочий муниципальных предприятий. Уборку придомовых территорий выполняют 63 единицы коммунальной техники и 994 дворников.