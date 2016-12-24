В Саранске для участия в программе догазификации подано 503 заявки

Глава Саранска Игорь Асабин в режиме ВКС провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города, на котором были обсуждались вопросы функционирования городского хозяйства.

Первый вице-мэр – директор Департамента городского хозяйства Илья Соколов доложил, как на территории столицы Мордовии проходит социальная газификация (догазификация), которая в прошлом году была инициирована Президентом России Владимиром Путиным.

Илья Соколов отметил, что в Саранске в программу догазификации включено 387 домовладений, для которых планируется создать техническую возможность подключения. «Из планового количества заявок на сегодняшний день с полным комплектом документов подано 297 заявок. Дополнительно от жителей поступило 116 заявок. В целом, по Саранску изъявили желание поучаствовать в программе догазификации 503 домовладения», - сообщил вице-мэр.

Получить необходимую информацию об участии в программе социальной газификации возможно по телефонам 8 (8342) 47-29-90, 47-53-95 (Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск), 8 (8342) 29-36-71 (горячие линии АО «Газпром газораспределение Саранск»).

Администрация Саранска оказывает помощь в ускоренном приеме документов через МФЦ для оформления права собственности на объекты недвижимости и земельный участок, а также заявки для участия в программе догазификации.