Личный контроль

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Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
Мэр Саранска Игорь Асабин в дистанционном формате провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города и подведомственных учреждений. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией будем чаще встречаться по ВКС. К этому нас обязывает и распоряжение Главы Республики Мордовия о максимальном переводе совещаний на дистанционный формат. Качество работы от этого не будет ухудшаться. Мы продолжаем находиться с вами в постоянном взаимодействии», - сказал Игорь Асабин.
Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Павел Комогоров доложил, какие меры предпринимаются по недопущению распространения коронавирусной инфекции на Центральном рынке Саранска: «Руководство рынка выработало дополнительный комплекс мероприятий, гарантировало, что на территории Центрального рынка за всеми введенными эпидемиологическими ограничениями усилен контроль. Арендаторам вручены уведомления о неукоснительном соблюдении всех действующих антиковидных мер. Обновлена разметка социального дистанцирования, в торговых залах стоят рециркуляторы воздуха, местоположение которых меняется каждые два часа. Регулярно, через небольшие промежутки времени, транслируется аудиоролик о необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима. С необходимой периодичностью проводится дезинфекция контактных поверхностей».
Главы районных администраций отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в многоквартирных домах проводится дезинфекция мест общего пользования. Качество санитарной обработки в постоянном режиме мониторится сотрудниками районных администраций лично, а также поддерживается обратная связь с домкомами. Все недоработки управляющие компании устраняют в короткие сроки. Представители районных администраций во всех районах Саранска проводят рейды по объектам потребительского рынка на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима.
Директор Транспортного управления Евгений Лещенко рассказал, что в Саранске ежедневно проводятся рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. С 5 по 31 января проверено 1 660 единиц подвижного состава, на месте пассажирами устранено 1 242 замечания, составлено 29 протоколов. За этот же период проверено 156 машин легкового такси, пассажирами и водителями на месте устранено 84 замечания, на 5 водителей за нарушение установленных требований составлены протоколы.
«Расклеены объявления о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования на остановках общественного транспорта. Кроме этого, также через громкоговоритель пассажирам будем напоминать о необходимости соблюдения дистанции на остановках», - сказал Евгений Лещенко.
Глава Саранска Игорь Асабин подчеркнул, чтобы руководители структурных подразделений ему лично докладывали по всем направлениям жизнеобеспечения города и оперативно решали возникающие вопросы.
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