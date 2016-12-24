В центре Саранска ряд домов на время останется без холодной воды

Мордовия готовится к наступлению «омикрона»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
По информации саранской мэрии, 28 января по отдельным адресам в центральной части города будет временно отключено холодное водоснабжение. Это делается в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводе. С 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
в многоквартирных жилых домах
по ул. Пионерской, д. №6, №8,
по ул. Лесной, д. №3, №5, №9, №11,
по ул. Полежаева, д. №80, №120,
по ул. Гагарина, д. №9, №11;
в частном секторе
по ул. Пионерской, д. №1, №1А, №1В, №3, №5, №7, №9, №11/1, №11/2, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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