В Саранске в феврале пройдут арт-лаборатории «Мастер-клаSSные субботы»

Музей Эрьзи приглашает всех-всех-всех на увлекательные арт-субботы в феврале 2022 года - взрослых, студентов, школьников, по «Пушкинской карте» и без нее - для того, чтобы научить своими руками создавать красоту. Мастер-классы доступны по предварительным заявкам.

- 5 февраля - живописный шедевр за 2 часа в студии «Я-Малевич!».

Куратор - Конадейкин Виктор Васильевич, запись по телефону: 8 (8342) 47-62-33. Цена: 500 рублей.

- 12 февраля - «Книжная закладка».

Смастерите стильный аксессуар при помощи акварельных карандашей и бумаги. Ведякова Татьяна Петровна, запись по телефону: 8 (8342) 47-62-33. Цена: 200 рублей.

- 19 февраля - «Дымковская игрушка».

Узнайте о русском народном промысле и создайте уникальный сувенир. Будкина Екатерина Александровна, запись по телефону: 8 (8342) 47-08-66. Цена: 200 рублей.

- 26 февраля - «Дворец моей мечты».

«Стройка» пройдет под руководством профессионального архитектора. Махаев Виктор Борисович, запись по телефону: 8 (8342) 47-62-33. Цена: 200 рублей.

Все желающие принять участие в этих увлекательных мероприятиях приглашаются каждую субботу февраля в Главное здание Музея им. С.Д. Эрьзи, расположенное на ул. Коммунистическая, 61.