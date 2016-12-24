Мэр Игорь Асабин встретился со студентами родного для него Саранского кооперативного института

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В Татьянин день, праздник российского студенчества, Игорь Асабин встретился с руководством и студентами Саранского кооперативного института. Глава города признался, что давно хотел побывать в стенах родного для него ВУЗа. Он окончил его в 1995 году, получил здесь первую специальность.
«Часто вспоминаю преподавателей – своих учителей, которые дали крепкие знания. Помните: студенческие годы – это лучший период жизни, дорожите ими! – обратился к молодому поколению Глава города. – Пусть период учёбы в ВУЗе даст вам заряд оптимизма, положительной энергии на долгие годы. Уверен, спустя много лет, так же, как и мы – выпускники, будете вспоминать студенческие годы с большой ностальгией».
Игорь Асабин поблагодарил преподавательский состав кооперативного института, отметив, что сегодня и их праздник тоже. «Вы как мудрые наставники молодёжи закладываете в студентах фундамент для дальнейшего развития личности. Большое спасибо вам за ваш труд», - резюмировал Глава Саранска.
После встречи был обсужден ряд текущих вопросов и проведены переговоры с ректором Саранского кооперативного института Романом Хайровым, проректором по научным и экономическим вопросам Еленой Кузнецовой, проректором по внеучебной работе Ириной Кондрашкиной о дальнейшем взаимодействии Администрации Саранска и студенческого сообщества.
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