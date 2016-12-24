В минувшем году в Мордовии из незаконного оборота изъято более килограмма взрывчатых веществ и 18 гранат

В МВД по РМ состоялся онлайн-брифинг по результатам профилактической акции «Оружие-2021».

Как сообщил начальник отдела УУР регионального МВД Сергей Батуров, в 2021 году сотрудниками уголовного розыска совместно с региональными УФСБ, Управлением Росгвардии из незаконного оборота изъято более 80 единиц огнестрельного оружия. Среди них - 44 охотничьих гладкоствольных ружья, 17 пистолетов, 11 винтовок, 6 автоматов, 2 гранатомета, один карабин, более 3 тысяч боеприпасов различного калибра, 18 гранат, два взрывателя, свыше одного килограмма взрывчатых веществ, 80 единиц холодного оружия. Ликвидировано пять мастерских по изготовлению оружия. Всего возбуждено 167 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В свою очередь, за вознаграждение жители Мордовии сдали 26 единиц оружия, 279 патронов различного калибра. По их заявлениям произведена выплата денежных средств в сумме свыше 90 тысяч рублей.

Кстати, Постановлением Правительства РМ с 1500 до 2500 рублей увеличен размер выплаты денежного вознаграждения за сдачу самодельного гладкоствольного оружия и обреза гладкоствольного оружия. Жители Мордовии могут сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в любое подразделение органов внутренних дел или региональной Росгвардии.